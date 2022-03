Florale tõi liidrite lahingus võidu 18aastane vahetusmees: "Emotsioonid on väga head!" 

„[Ta ütles], et pean liini taga palli noolima, olema äärel terav ning üritama väravat lööma. Emotsioonid on väga head: lõin kaks väravat ja meeskond võitis. Esimesel poolajal mängis [Kalju] palliga väga hästi, aga teisel poolajal olime juba paremad,“ sõnas Kuraksin.

„Saatuslikuks saidki need kaks kiiret kontrarünnakut. Nad said hea emotsiooni ja meil oli väga raske tagasi tulla. Oleme suutelised nendega mängida, aga nüüd peame need kohtumised ka ära võtma. Oleme pettunud: tulime võidu järele ja seda me ei saanud,“ lausus Tamm.