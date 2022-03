VÄGEV! Viimase tiiru järel liidriks tõusnud sakslane sai karjääri eelviimases sõidus elu teise etapivõidu 

Neljandasse tiiru jõudis esimesena norralane Sturla Holm Lägreid, kelle edu Lesseri ees oli selleks hetkeks 27,4 sekundit. Neljakordne maailmameister tegi seal aga kaks möödalasku ning siirdus trahviringidele. Uueks liidriks tõusis Saksa laskesuusataja, kes lasi täpselt ja kiirelt kõik viis märki alla. Teise koha hõivas tänavune MK-sarja üldvõitja Quentin Fillon Maillet, kes kaotas Lesserile 13,1 sekundiga. Lägreid oli kohe prantslase kannul.

Lesser suutis edu hoida ning ületas finišijoone esimesena, teenides oma karjääri eelviimases sõidus elu teise etapivõidu. Seejuures esimene sündis suisa kuus aastat tagasi Saksamaal Ruhpoldingus.

„Praegu minus emotsioone pole, ainult laktaat ja valu,“ sõnas Lesser pärast võitu Rahvusvahelisele laskesuusaliidule. Ta lisas, et tundis end sama hästi kui 2015. aastal, mil võitis kaks MM-kulda. „Lasin puhtalt ja jõudsin esimesena finišijooneni. Võistlesin parimatega ja võitsin neid: karjääri lõpus on see väga emotsionaalne.“