Kalev Ermits lõpetas karjääri: aeg on uuteks väljakutseteks 

„Läbi laskesuusatamise olen kohanud tuhandeid vingeid inimesi ning näinud palju maailma. See on olnud ikka tõsiselt lahe periood minu elus.

Mis saab edasi? On keeruline täna öelda, kuid tunnen et on aeg uute väljakutsetega edasi liikuda!“ lisas Ermits.