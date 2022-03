GALERII | Shaunae Miller-Uibo tuli esmakordselt maailmameistriks 

Kümnevõistleja Maicel Uibo abikaasal, kes on küll kahekordne 400 m jooksu olümpiavõitja, puudus seni (sise-)MM-tiitel. Nüüd on auhinnakapp sellega täiendatud. Pärast finaali tunnistas ta, et võistlus oli kurnav: kahe päeva jooksul tuli teha kolm võistlusstarti.

„Mul on hea meel, et lõpetasin võidukalt. Eesmärk oli [esimese ringi järel] jooksu kontrollida. See oli mu hooaja esimene start, kolm korda joosta oli raske. 400 meetrit on jõhker ala, see annab praegu tunda,“ lausus sprindistaar Rahvusvahelisele kergejõustikuliidule.