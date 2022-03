Reading lõpetas Heina laenulepingu, väravavaht naasis Arsenali 

Reading on eestlase asemele toonud uueks esiväravavahiks Norra koondislase Orjan Nylandi, kes sõlmis lepingu hooaja lõpuni. Nyland on Readingu postide vahel seisnud 180 minutit ja selle ajaga on teenitud neli punkti – esmalt viigistati teisipäeval 1 : 1 Bournemouthiga, laupäeval alistati kodus 1 : 0 Blackburn Rovers. Tabelis on Reading turvaliselt 24 meeskonna konkurentsis 21. kohal ehk nii ees kui taga on vähemalt viis punkti vaba vett.