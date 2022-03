VALUS! Tiimi käpardlikkus röövis Jüri Vipsilt kindla etapivõidu 

Kolmandalt stardikohalt lähte saanud Vips hüppas koheselt Jack Doohani ja Theo Pourchaire’i vahele ja haaras liidrikoha. Vips sai peagi sisse enam kui sekundilise vahe, ent kuna Frederik Vesti ART GP auto jäi rajale seisma, siis tuli paariks ringiks välja turvaauto. Kui see lahkus, kasvatas Vips taas peagi edu mitmesekundiliseks ja see aina pikenes.