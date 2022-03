PAANIKAINDEKS | Kas Voolaid on õige mees Paide peatreeneriks? Kas Kalev saab kaitse pidama? Kas Liliu hakkab väravaid lööma? 

Tallinna Kalev (valges) on tänavu võrgust noppinud juba 18 palli, Liliu (rohelises) on aga suurtes mängudes nähtamatu

Eesti jalgpalli meistriliigas mängiti sel nädalavahetusel neljanda vooru kohtumised, kus pühapäeval said 3 : 1 võidud kirja Paide linnameeskond ja Pärnu Vaprus. Kuigi hooaeg on väga varajases staadiumis ja järelduste tegemiseks on ilmselgelt vara, siis millised on meeskondade suurimad mured ja kui tõsised on need probleemid?