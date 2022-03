Eesti koondis kaotas Austriale ka teise mängu. Peatreener: „Suures pildis olen rahul, aga pisiasjad jäävad kripeldama.“  

Vastupidiselt avamängule Bregenzis, möödusid esimesed minutid närviliselt. Eestil välgatas kaks korda Dener Jaanimaa vasak käsi, Rasmus Ots tegi kaks tõrjet ja kodumeeskond pääses 2 : 0 ette. Siis pääsesid maksvusele igapäevaselt Euroopa meistrite liigas mängiva vasakääre Sebastian Frimmeli oskused. Eesti lipsas sisse tehnilist praaki, külalised viskasid viis vastuseta väravat ja said kolmeväravalise edu.

„On normaalne, et mängudes on tõusud ja mõõnad. Saime väga hästi hakkama Bilykiga, kuniks austerlased 6-6 mängisid, lisapalluri toomisega said nad initsiatiivi. Rünnakul peame olema efektiivsemad, sealhulgas karistusvisetel,“ kommenteeris koondise peatreener Sivertsson.