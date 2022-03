Pettunud ja vihane Vips: andsime ära lihtsa võidu 

Meenutagem esmalt juhtunut. Kolmandalt stardikohalt rajale kihutanud Vips tõusis peagi liidriks ja hakkas järgnevatega vahet suurendama. 14. ringil suundus ta boksi rehve vahetama, kuid boksimeeskond ei saanud kuidagi hakkama tema masina vasaku esirehvi kinni kruvimisega ning tublisti aega kaotanud Vips langes 13. kohale. Meie mees tegi, mida suutis, möödudes järjepanu konkurentidest ja saades kirja ka kiireima ringiaja, kuid pidi leppima ikkagi kolmanda kohaga.

„Muidugi olen väga pettunud, see oleks olnud lihtne võit, olime selgelt kõige kiiremad, kuid üks rumal väike viga boksipeatuses maksis meile selle lihtsa võidu," rääkis Vips pärast sõitu. „Aga on nagu on, nädala pärast on juba uus võistlus."

Kas poodiumikoht on talle siiski väikseks lohutuseks? „Ei ole. Hea, et jõudsime finišisse, kuid olen ikkagi vihane, et andsime lihtsa võidu käest ära. Muidugi on see parem, kui üldse mitte lõpetada, kuid ikkagi pole see tore,“ kostis Vips.

Ta jätkas: „Kui vaadata nädalavahetusele tagasi, siis oleks me võinud kindla eduga asuda sarja liidriks. Kui me juurime need vead välja – ja seda peame me tegema, kui tahame millegi nimel võidelda – siis ma usun, et meil on tegelikult hea lähtekoht. Auto oli sel nädalavahetusel väga hea.

Sprindisõidus oli meil probleeme siduriga, ma ei tea, kui palju kohti see lõpuks maksma läks, kuid ilmselt kaotasime seal nii mõnegi punkti, ja kaotasime ka täna lihtsa võidu.“

F2 hooaeg jätkub juba eeloleval nädalavahetusel Saudi Araabias. Sarja üldarvestuses on Vips 18 punktiga kolmas, kaotades esikohal olevale prantslasele Theo Pourchaire’ile (ART) 7 ja teisele kohale platseerunud Uus-Meremaa piloodile Liam Lawsonile (Carlin) 6 punktiga.