Aubameyang ja Barcelona pühkisid Realiga põrandat 

Ilma oma vigastatud tähtründaja Karim Benzemata mänginud Real leidis end kaotusseisut pooletunnise mängu järel, kui skoori avas Pierre-Emerick Aubameyang. Kümmekond minutit hiljem duubeldas Barca eduseisu Ronald Araujo ning kohe teise poolaja alguses otsustati asi lõplikult: 47. minutil sai Aubameyang kirja oma teise tabamuse ja lõppseisu vormistas 51. minutil Ferran Torres.

„Ma ei tea, kas me suudame veel tiitli võita, kuid me ei saa midagi välistada. Vahest on juba natuke liiga hilja, kuid see oli meie jaoks väga suur võit,“ rääkis pärast matši Barcelona peatreener Xavi, kelle käe all on meeskond viimases tosinas mängus suutnud kaotust vältida. Liigas ollakse kolmandal kohal, Realist jäädakse maha 12 punktiga.

„Olime Madridi Realist palju paremad. Mängisime peaaegu nagu kodumeeskond. Me oleks võinud vabalt lüüa ka viis või kuus väravat. See on minu jaoks rõõmupäev, ja mitte üksnes kui Barca peatreenerile vaid ka kui fännile,“ lisas Xavi.

Päevakangelane Aubameyang, kes sai kirja ka ühe väravasöödu: „Eks paistab, kuhu me selle suure võidu pealt veel välja jõuda võime. Minu jaoks oli väga põnev tulla Barcelonasse ja siin hästi esineda. See on lihtne, kui sinu kõrval on nii head mängijad.“

Reali peatreener Carlo Ancelotti võttis süü enda peale, nentides, et taktikaga lõigati näppu.

„Alustasime teist poolaega nii, et mängida kaitses mees-mehe vastu, ehk kolm kaitsjat kolme ründaja vastu, kuid see ei toiminud. Saan fännide ees üksnes vabandada,“ lausus Ancelotti. „On väga suur hoop sel kombel kaotada. Kuid me teame, et meil on tabelis hea edu. Pole vaja selle mängu pärast draamat teha, vaid peame liikuma edasi.“