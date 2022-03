Red Bulli krahhi tagamaad: tuksis kütusepumbad ja üle jala tehtud ettevalmistus? 

Kui sõidu lõpuni oli jäänud seitse ringi ning rajalt oli lahkunud turvaauto, olnuks tiitlikaitsjal Verstappenil võistlust juhtinud Ferrari piloodi Charles Leclerci vastu justkui kõik võimalused ründamiseks, kuid reaalsuses asus Monaco mees vahet üha suurendama. „Mida aeg edasi, seda raskem on suurel kiirusel masinat roolida,“ kurtis Verstappen raadiosides tiimile, et tema Red Bull ei toimi päris ideaalselt ning peagi lisas, et tema masina aku ei toimi.