Eesti laskesuusanaised tegid vaimsete ja füüsiliste murede kiuste sajandi parima hooaja. Koondise treener: meie potentsiaal on väga palju kõrgemal!

KORRALIK NELIK: Tuuli Tomingas (üleval vasakul), Regina Oja (üleval paremal), Johanna Talihärm (all vasakul) ja Susan Külm murdsid MK-sarja teatevõistlustel kolm korda esikümnesse.

Algas kevad, on aeg lugeda Eesti laskesuusakoondise tibusid. Esinumber Tuuli Tomingas saavutas küll MK-sarja kokkuvõttes elu parima koha, aga suurt sähvatust ei tulnud. Miks? Üks põhjuseid oli see, et ta oli lasketiirus tihti oma mõtetega hädas. Kalev Ermits samuti.