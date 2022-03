Ukraina poksiässad võivad sõjast pausi teha, et ringis vastaseid tümitada 

Ussõk tümitas mullu septembris Briti poksijat Anthony Joshuat ning juunis peaks nende vahel toimuma kordusmatš, kuid mõistagi on Ukraina sõjasündmuste tõttu selle kohal palju küsimärke. Joshua treener Eddie Hearn andis mõista, et Ukraina valitsus on andnud Ussõkile rohelise tule rindelt ja riigist lahkumiseks, et ta saaks hakata matšiks ette valmistuma.

„Kas matš AJ ja Ussõki vahel toimub? Ma tegelikult arvan, et toimub küll. Ma arvan, et see toimub juunis,“ ütles Hearn talkSPORTile.

„Ukraina valitsus teeb meiega Lomatšenko ja Ussõki osas koostööd,“ kinnitas Arum. „Nad mõistavad, et nende väljatulekul, treenimisel ja tiitlivõitlustel osalemisel on tohutu reklaamiväärtus.

„Loodetavasti saab see sõda selleks ajaks ka läbi, kuid kui ei saa, siis lähevad nad tagasi oma riiki kaitsma. Kuid ma praegu veel ei tea, kuidas kummagi mehega on ja kas nad võtavad vastu Ukraina kultuuriministri pakkumise lahkuda ja treenida nendeks võitlusteks.“