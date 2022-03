VERESAUN JA VALED! „Kalev“ kirjutab ajalugu ümber: kogu Eesti tahtis meie korvpallurite loobumist 

See kõik leidis aset 1991. aasta algul. Tallinna Kalev sõitis 12. jaanuaril Riiga, et mängida järgmisel päeval kohaliku VEFiga. Ööl vastu 13. jaanuari tapeti Vilniuse teletorni juures aga 13 leedulast. Riia OMONi paugutamist kuulsid samal öösel oma hotelli juures ka Kalevi mehed.

„Mul oli vaja treenerite ja kolleegidega terve öö mõtiskleda, et mida siis meie teeme. Meie hotelli all kärisesid automaadid, kui seal möllas Riia OMON. Otsus oli selline, et mina ei tahtnud mängida ja nii me sellest loobusime. Kandsime selle ka peakohtunikule ette, tema suhtles Moskvaga. Lätlased tahtsid mängida, aga lõpuks tegime Daugava saalis sümboolse rivistuse, kõigil küünlad käes,“ meenutas Kalevi hiljem meistriks viinud Jaak Salumets.