RAKU ON TAGASI! Klavan pikast koondisepausist: „Ei olnud nii, et ma pean nui neljaks tagasi tulema.“

Eesti jalgpallikoondises on sisse harjunud rutiin: koosseis kuulutatakse välja, peatreener Thomas Häberli annab pressikonverentsi ja hiljemalt teine-kolmas küsimus on: kus on Ragnar Klavan? Rahvuste liiga kohtumiseks Küprosega oli vastus lihtne: koondises! Pärast kahte ja poolt aastat eemal tõmbab pikaaegne kapten taas sinisärgi selga.