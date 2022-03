JABUR: 22 naisega rõvetsemise pärast kohtuteed käiv sportlane teenis NFLi ajaloo kalleima lepingu 

Kuigi Watsoni hiiglaslik leping oli viimastel päevadel avalik saladus, siis ootasid kõik klubi selgitust. Eile saatiski Browns välja teate, mis eeldatavasti käis eelnevalt läbi päris mitme PR-ettevõtte laualt. „Veetsime tohutult aega Watsoni juhtumi tausta uurimiseks. Oleme otsust tehes teadlikud ja empaatilised selle väga paljusid inimesi isiklikult puudutanud asja suhtes. Tegime põhjaliku hindamisprotsesssi, mis oli väga oluline olukorra tundlikku iseloomu ja sellega kaasnevaid tegureid arvestades. Samuti saame aru, et kohtumenetlused on alles käimas. Oli ülioluline, et me saime Deshauniga kohtuda ja kuulsime temalt otse, kuidas ta näeb oma karjääril väljakul ja väljaspool seda,” kirjutasid Cleveland Brownsi omanikud Dee ja Jimmy Haslam.