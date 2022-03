Eesti mänedžeri hoolealuse dramaatiline tee MM-kullani: pommiplahvatused, 60 tundi närvilist autosõitu Serbiasse 

Sõja algusest on Mahutšihhil väga koledad mälestused. „24. veebruaril ärkasin kell 4.30 kahe plahvatuse peale,“ lausus ta. „Helistasin kiiresti vanematele ja treenerile. Sain aru, et venelased alustasid sõda Ukraina rahva vastu. Tundub uskumatu, et 21. sajandil on selline asi võimalik. Sõnadega on tekkinud olukorda raske kirjeldada.“