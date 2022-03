Medalitseremoonial Z-tähe rinnale kleepinud Venemaa sportlast ähvardab pikk võistluskeeld 

Kuljak tõi hiljem oma tegevuse põhjenduseks, et Z-täht on hoopis rahu ja võidu sümbol. Sama meelt polnud ei võistluse võitnud ukrainlane Ilja Kovtun ega pealtvaatajad. Kuid Kuljaki see ei heidutanud. „Kui saaksin uue võimaluse ning mul oleks jälle valida, kas kannaksin oma rinnal Z-tähte, siis teeksin täpselt samamoodi,“ ütles ta.