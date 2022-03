Marten Liiv uisutas Ameerika mägedel. Peaaegu olümpiamedalist jõuetu kannatamiseni 

Parasjagu päikselisel kodumaal, Adavere külje all Puiatu külas puhkust nautiv Liiv ütleb, et pigem jääb hooajast suhu magus mekk, sest olümpiatalvel on kõik muu paratamatult teisejärguline. Pekingis läks tõesti hästi. Liiv liugles oma trumpalal, 1000 meetri distantsil finišisse ajaga 1.08,65 ning saavutas 7. koha. Pronksmedal jäi vaid 0,17 sekundi kaugusele.

Ent sellele eelnes ärev periood. Jaanuari alguses tungis jalga põletik, mis ei lubanud kaks nädalat uisutada, ning koroonapandeemia hoidis meeli pingul. Olümpia eel õnnestus Liivil moodsat viirust vältida, kuid pärast polnud pääsu. Põetud haigusele järgnesid talve raskemaid 1000 meetrit. On, mille üle arutleda ja mida meenutada.