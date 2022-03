Karjääri raskeima perioodi seljatanud Paskotši: mentaalselt oli ikka väga keeruline 

Esmaspäeval liitus Paskotši taas koondisega ja kõik on justkui hästi. Märtsi keskel sai ta kirja kaks mängu Tottenham Hotspuri U23 eest, aga mis sellele eelnes? Üks jama ajas teist taga. „Jaanuari alguses andsin positiise koroonaproovi ja see oli minu jaoks teine kord koroonaga nakatuda. Oli natuke halvem kui esimene. Pärast seda hakkasin treenima – tegin ühe nädala füsioterapeutidega ja siis läksin juba esinduse juurde. Oli väga raske, kuna neljal päeval tegime kaks trenni. Ma arvan, et koormus läks liiga kiirelt liiga kõrgeks.“