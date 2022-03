JALKAKÄTŠ! Tarmo Kink: ebameeldiv, et kogu aeg on üks meeskond hambus. Ott Järvela: ajakirjanduse roll on ebasiirusele tähelepanu juhtida

Eesti jalgpalliliigat on mängitud õige napilt, kuid juba on koduses vutipajas podisemas mitu skandaalikest. Esmaspäeval avaldas endine tippmängija ja praegune FCI Levadia spordidirektor Tarmo Kink Betsafe Live vestlussaates arvamust, et Soccernet.ee ajakirjanikul Ott Järvelal on „sügelised“ või mingi „häire“, kuna viimane tuletas portaalis Levadiale meelde, kuidas nad alles hiljuti olid olnud seisukohal, et koroona tõttu ei tohiks tänavu mänge ära jätta – ent eelmisel reedel esitasid nad ise jalgpalliliidule palve koroona tõttu nende matš Narva Transiga edasi lükata.