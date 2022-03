Tippsprinter vajus Kataloonia velotuuri finišis kokku ja ta süda seiskus: nüüd mõtlen juba sellest, et saaks teistega taasliituda 

Esmaspäevase finiši järel raputas ta aga kogu rattamaailma, sest korraks jäi tema süda lausa seisma. See saadi aga uuesti tööle ja Colbrelli toimetati Girona haiglasse. „Ma olen haiglas ja puhkan. Ma ei mäleta juhtunust mitte midagi. Ületasin finišijoone, jäin seisma, jõin vett ja kukkusin kokku,“ sõnas 31aastane itaallane La Gazetta dello Sportile. „Järgnes tühjus ja ärkasin üles alles haiglas. Mind nüüd jälgitakse siin. Hirm oli suur, aga nüüd mõtlen juba sellest, et saaks teistega taasliituda.“

Colbrelli tiimi teatel on mees saanud juba suhelda nii oma pere kui sõpradega. „Ta on teadvusel ja tunneb end okeilt. Talle tehakse veel mõned testid, et välja selgitada juhtunu põhjus.