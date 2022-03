„KOLMAS POOLAEG“ | Tammekast Kaljusse kolinud Koppel avaldas, mis oli portugallasest peatreeneri jaoks Eesti jalgpalli juures kõige üllatavam 

Alustuseks tunnistas ta, et pärast seda, kui ta sügisel Tammekast vallandati, siis sai ta juba järgmisel päeval tööpakkumisi ja see tekitas talle meeldiva kindlustunde. Kui Koppel sai Tammeka-perioodi kokku võetud, oli järg Nõmme Kalju käes.

Vastuse saavad küsimused, et mis mees on peatreener Eddie Cardoso ja mis valmistas portugallasele Eesti jalgpalli juures ehk isegi suurima üllatuse? Ja kuidas on lood sellega, et kohtumises Paide Linnameeskonna vastu otsustas sisse vahetatud Maksim Gussev Ukraina lipu värvides käepaela esimese asjana kohe enda särgi alla peita, kui teistel kaljukatel oli see kenasti varruka peal?