Rootsi suusastaar Putini propagandaüritusel osalenud Vene sportlastest: nad on kas idioodid või neid sunnitakse 

„Olen aastaid teadnud, et ta on osa Vene propagandamasinast. Olen andnud talle paar intervjuud, kuid mõistsin alles hiljuti, et poleks pidanud seda tegema. Ta moonutab öeldut nii kummaliselt ja ebaõiglaselt. Ma ei pea temast lugu,“ sõnas Samuelsson Rootsi ajalehele Aftonbladet.

See, et üritusel osales palju sportlasi, oli talle veel ootamatum.

„See paneb mind imestama. Kas neid sunnitakse või nad ongi nii lollid, nagu tunduvad. See on haigelt imelik, kui aus olla,“ lausus rootslane.

„Sellele on väga keeruline vastata. Peame ootama ja jälgima, kuidas sündmused arenevad. Niikaua, kuni kestab sõda, oleks imelik, kui nad naaseks. Tegu on väga tõsise olukorraga ning peame mõtlema Ukraina huvides. See, et Venemaa on [spordimaailmast välja lõigatud], on hea. Meil tuleb tegutseda vastavalt toimuvale,“ selgitas Samuelsson.