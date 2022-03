Olümpial dopinguskandaali sattunud Valijeva naaseb peagi võistlustulle 

Samuti pole Rahvusvaheline spordikohus (CAS) määranud Vene sportlasele ajutist võistluskeeldu. Peamisteks põhjusteks on tõik, et olümpial olid tema dopinguproovid negatiivsed ning ta on alla 16aastane ehk kuulub „kaitstud sportlaste“ sekka. Mäletatavasti osales Valijeva ka Pekingis naiste üksiksõidus pärast seda, kui tuli teade positiivsest proovist. Seal jäi venelanna neljandaks .