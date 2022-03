Taist jalgpalliparadiisi leidnud Anier: „Iga päev tahetakse, et ma oleksin Ronaldo!" 

Harva on ühe Eesti jalgpalluri elus kõik nõnda hästi, et saab ka rutiinset intervjuud anda nii säravate silmadega, et žurnalistil oleks igaks juhuks mõistlikum päikseprillid ette panna. „Habemikke on Tais väga vähe. Oi, meil oleks seal keeruline,” kuulutas Henri Anier hakatuseks mõnusalt ajakirjanikele, kellest nii mõnigi vahepeal oma karvast lõuga sügama kippus. Edasi jätkus juba igapäevaselt Bangkoki eeslinnas Muangthong Unitedis palliva mehe monoloog, millele kaasa elades tuli vaid tempos püsida ja paaril korral jutujuga suunata.