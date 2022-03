ÜLLATAV OTSUS: maailma parim naistennisist lõpetab 25aastaselt karjääri  

Nüüd keskendub ta oma teiste unistuste elluviimisele. „Olen õnnelik ja olen selleks valmis. Tean, et muudatusteks on õige aeg,“ ütles austraallanna.

Barty on olnud WTA pingereas esikohal alates 2019. aasta suvest. „Olen tänulik kõige eest, mida sport on mulle andnud. Tänan teid kõiki julgustuse eest. Olen tänulik ühiste mälestuste eest,“ lisas Barty, kes on enda sõnul lemmikalal ihaldusväärsed võidud kätte saanud.