Kas finaali pääseb TalTech või Pärnu? Avo Keel: nüüd on mõlemal seis kriitiline 

TalTechi meeskond võitis seeria kaks esimest mängu vastavalt 3 : 2 ja 3 : 1, seejärel võttis Pärnu omakorda 3 : 0 ja 3 : 2 võidud.

Pärnu säras neljandas kohtumises eriti blokis, kust teeniti 21 punkti vastase 5 vastu. Avo Keele hoolealused tegutsesid ka rünnakul väga ühtlaselt, TalTechi rünnakud toetusid valdavalt Matej Šmidlile ja Kevin Saarele.

Pärnu peatreener Avo Keel ütles viimase mängu eel, et omad eelised on mõlemal meeskonnal. „Tuleb öelda, et nüüd on mõlemal seis kriitiline. Aga oleme võrdses seisus – ühelt poolt on neil kodusaali tunnetus ja väike eelis seal, teisest küljest meie kasuks räägib meie väljarabelemine selles seerias. Eks mõlemad loodavad kõvasti ja teevad kõvasti tööd selleks, et edasi saada. Proovime mingeid asju paremini teha ja võibolla mingeid üllatusi proovida,“ rääkis Keel.

„Temporünnak peaks meil olema tõhusam, aga see pole ainult tempodes kinni, seal on oma roll ju ka sidedel. Meie õnnestumine ongi blokis, kus peame võimalikult palju saama nende rünnakusuundasid kinni. Eks see selline kavaldamine ole blokis ja individuaalsed oskused lõpuks otsustavad. Aga bloki peale saame kindlasti rohkem loota kui kaitsemängu peale,“ lisas peatreener.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu tahab eelkõige näha vähem omavigu. „Eks seal on mitu nüanssi, miks seis selline on. Esiteks taktikaliselt on meie vastu üsna lihtne, sest meie mäng käib suuresti läbi nurga. Teiseks oleme me viimastes mängudes kuidagi närvilised ja kannatamatud, minnakse liiga sirgjooneliselt otsuseid tegema,“ sõnas peatreener. „Selgelt on vaja omavigu vähem teha. Stress ja ebakindlus on tekkinud, omavigu teeme väga-väga palju. Aga me püüame neid asju parandada ja üritame kolmapäeval maksimumi anda.“