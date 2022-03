Debütant Petrõkina kindlustas iluuisutamise MMil koha vabakavas 

Tänavune MM toimub ilma Venemaa ja Valgevene koondisteta. Nii ei pääsenud naiste üksiksõidus jääle olümpia kaks parimat Anna Štšerbakova ja Aleksanda Trusova, lisaks on puudu valitsev Euroopa meister ja Pekingis neljandaks jäänud Kamila Valijeva.

Kui jääl on käinud 33st naisest 21, hoidis EMil kaheksanda koha saanud Petrõkina on viies, mis tähendab, et ta tuleb jääle ka reede õhtul toimuvas vabakavas. Võistlus veel käib.