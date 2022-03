KÜMME KÜSIMUST: mis seisus on Eesti koondise ründajad? Kas Klavan jõuab kaaslastega ühele lainele? Kuidas mõjutab mängu nigelas seisus muru? 

Kas kevadiselt halvas seisus muru halvab mängu? Visuaalselt tundub Lilleküla staadioni muru üsna nigelas olukorras, sest lisaks hõredale murule väljaku nurkades on selle keskelgi ümmargused augud. Koondise peatreener Thomas Häberli meelest on see paratamatu. „Olen isegi üllatanud, et see on märtsi kohta nii heas seisus. Viimastel kuudel on uskumatult head tööd, aga sa pead leppima, et põhjas on loodus teistsugune kui lõunas. Eks näis, kuidas see mõjutab, aga muru on mõlemale meeskonnale sama,“ nentis ta.