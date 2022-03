NAFTAKLUBIDE VÕIT: UEFA leevendab finantsreegleid ja loobub palgalae kehtestamisest 

Suure klubijalgpalli ökosüsteemi on löönud mõrad naftaraha, millega on endale tiitleid ostnud nii Londoni Chelsea, Pariisi Saint-Germain kui Manchester City. Eurooplaste omanduses klubid on põhjatu rahakotiga võõromanike ees võimetud ning pingeid lahvatasid möödunud aastal surnult sündinud superliiga ideega. Kuigi võistkonnad ootavad Euroopa jalgpalliliidult (UEFA) tegusid ja abi, siis viimased hoopis leevendavad seniseid reegleid, millega ülirikkad kindlustavad oma positsiooni veelgi.