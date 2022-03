Tarvas maitses üle pika aja võidurõõmu. Müürsepp: „Endalegi üllatuseks leidub meilgi snaipreid.“  

„Panime rõhku sellele, et teise poolaja esimesed minutid on tähtsad. Õnnestus paari tabamusega hoog sisse saada,“ lisas Müürsepp.

Kuid seejärel hakkas edu kiirelt sulama, viimasel minutil suutis Läti Ülikool tulla lausa 10 punkti kaugusele, aga Tarva õnneks sai siis mänguaeg läbi. „Rõhutasin, et enesekindlust on kerge kaotada. Nägite ise, mis toimus ja mis lahendusi tegime. Viimased kümme minutit olime hädas,“ rääkis võitjate peatreener.

Müürsepa väitel on see tavapärane, et edu uinutab. „Aga hea meeskond ei tohi end lõdvaks lasta, vaid peab panema täie rauaga lõpuni,“ selgitas juhendaja, kellel ühel hetkel viskas kogenud mängijate tegevus üle ja lasi väljakule noored. „Põhimehed kaotasid palli ja tegid tobedaid eksimusi. Panin noored sisse, et las nemad eksivad – neile ma annan andeks.“