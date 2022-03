PATUOINAS PAOLO: miks loobus Juventus Dybala teenetest? 

„Otsustasime, et me ei paku Dybalale lepingut. Meie lähenemine on siiras. Jaanuaris tehtud ostude ja Dušan Vlahovići tulekuga polnud Paolo enam meie projekti kese. Kuigi tegime sellise otsuse, siis me ei kahtle Paolo oskustes. Me võinuks talle pakkuda vähem raha, aga see poleks olnud lugupidav. Otsus on tehtud. Tänane kohtumine oli sõbralik, selge ja lugupidav,“ teatas Juventuse tegevjuht Maurizio Arrivabene sel nädalal.