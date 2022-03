Hartwall Arena pani uksed kinni, Jokerit lõpetas tegevuse: mis saab oligarhide omatud Soome hoki maamärkidest edasi? 

Ukraina sõja puhkemise järel pole paberil 60% meeskonnast omav hokilegend Jari Kurri teemat kommenteerinud ja Jokereid ümbritseb saladusloor. Sel nädalal võttis sõna klubi noortesüsteemi vedav Kim Borgström, kelle omanduses on ositi „Jokerit“ kaubamärk ja logo. „Klubi bränd on nii tugev, et ma ei usu, et see maailmakaardilt kaob. Mõnda aega võib bränd olla spordist eemal, aga mitte jäädavalt. Kindlasti leiab Soomes eraisikuid ja ettevõtteid, kes on valmis esindusmeeskonna tegevust rahastama,“ lootis ta.