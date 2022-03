Kas aastat kaheksa kaotusega alustanud Baskonia sai Euroliigas mängu liiga hilja käima? „Tunneme, et meil on võimalus jõuda play-off’i.“

Eesti korvpallikoondislase Sander Raieste tööandja kaotas alates jaanuari algusest Euroliigas kaheksa järjestikust mängu, millega sats vajus tabeli mutta. Viimases neljas matšis on nad võtnud neli vägevat skalpi, mistap on nad nüüd vaid ühe võidu kaugusel play-off'’i kohast. Kuid Hispaania klubil on pidada veel vaid kaks kohtumist. Kas lõpuspurt jäi liiga hiljaks?