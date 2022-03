GALERII | Kaotusseeriast välja roninud Pärnu treener Avo Keel: TalTech oli meist hambutum 

Eesti meeste võrkpallimeistrivõistlustel pääses teise võistkonnana finaali Pärnu, kes alistas otsustavas viiendas kohtumises 3 : 1 TalTechi. Kaotajate juhendaja Janis Sirelpuu oli tulemuses selgelt pettunud, pärnakate loots Avo Keel arvas, et lõpuks sai otsustavaks see, et TalTechi mehed näitasid hambutumat mängu. Finaalis ootab Pärnut Tartu meeskond, kelle loots Alar Rikberg nentis, et Pärnu edasipääs oli tema jaoks üllatav.