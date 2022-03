Bolšunoviga lepingu lahti öelnud sponsor: mul pole sõnu, sellist asja on kurb vaadata 

„See oli hull ja idiootne. Mul pole sõnu. Ta osutus Putini toetajaks ja see on täiesti vastuvõetamatu. Me distantseerime end sellest täielikult,“ ütles ajalehele VG ettevõtte Kinetixx talispordi turundusjuht Helmut Hanus.

Samal teemal Talispordivarustust tootval Kinetixxil oli leping Venemaa suusaliiduga, millega nad teenindasid sealseid murdmaasuusatajaid ja kahevõistlejaid, lisaks oli palgal paar laskesuusatajat. Leping lõpetati mõned päevad peale Venemaa vägede sissetungi Ukrainasse, sama tehti Valgevene koondislastega.

Hanusele ei mahu siiani pähe Venemaa sportaste sõnad ja teod. Eelkõige jääb tal hambusse Pekingi olümpialt viis medalit võitnud Aleksandr Bolšunov, kes mitme sporditähe seas rivistus Krimmi poolsaare annekteerimise aastapäeva tähistamisele. Venemaa meedia andmetel viibis staadionil 95 000 ja selle ümber 100 000 inimesed.

„Bolšunov ja teised toetavad Putinit. Täiesti võimatu on leppida nende viibimisega propagandasõul. Seda oli kohutavalt kurb vaadata,“ ütles Hanus. Varem oli Bolšunov Norra laskesuusatajate Johannes Thingnes Bö ja Marte Olsbu Röiselandi kõrval peamine reklaamnägu. Nüüd on kaubamärk nii Aleksandri kui teised Venemaa koondislased veebilehelt eemaldanud.

Hanus nendib, et enam tagasiteed pole. „Putini toetamine pole aktsepteeritav, oleme peatanud igasuguse koostöö ja ma ei näe võimalust, et see muutub,“ lausus ta. „Me distantseerime end nende tegemistest täielikult.“

Kinetixx on samal ajal aidanud ukrainlastele toitu ja riideid koguda. Tegu pole sugugi ainsa Bolšunovi kriitikuga. Rootsi murdmaasuusataja Calle Halfvarsson oli šokeeritud, et tema konkurent on Putini lähikondne. „Ma ei saa aru, mida nad mõtlevad. Kas neid on petetud või neid sunniti seda tegema või nad lihtsalt ei tea, mis tegelikult toimub. See on väga kummaline,“ lausus Halfvarsson Aftonbladetile.

Riigi poolt kontrollitud Venemaa meedias välditakse sõna sõda ja seda nimetatakse erioperatsiooniks, millega mingi Ukrainale appi. Bolšunov ise pole meie idanaabri vägede tegevust kommenteerinud, ent teda häiris, et Venemaa koondisel keelati hooaja viimasel MK-etapil võistelda ja samuti ei meeldinud talle külm vastuvõtt.