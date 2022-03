Metallica saatel rokkinud noorem Selevko jõudis iluuisutamise MMil vabakavasse 

Tallinnas toimunud EMil esindas Eestit 16aastane Arlet Levandi ning olümpial käis jääl temast neli aastat vanem Aleksandr Selevko, kes Pekingis vigastas treeningul õlga ning on vigastuspausil. Kuid Eesti iluuisutamise head seisu näitab see, et Montpellier’is pääses jääle viimase noorem vend Mihhail. 19aastane sportlane oli möödunud hooajal hädas allergiatega, aga tänavu veebruaris püstitas Hollandis uue Eesti tippmargi 241,52 punkti ja kindlustas sellega pääsme MMile.