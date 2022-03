VIDEO JA GALERII | Elvasse plaanitakse laskmiskeskust, milliseid võib maailmas üles lugeda ühe käe sõrmedel 

Kaheksa aastat tagasi liideti Tartumaa Tervisespordikeskuse Sihtasutus Tehvandi Spordikeskusega. Viimase juhatusse kuuluv Kristjan Karis nentis, et toonane seis keskuses polnud just kiita, sest keegi ei tahtnud, suutnud või ei näinud prioriteedina sinna panustada, kuigi samas on kogu aeg tegemist olnud riikliku tasemega spordikeskusega. SA Tehvandi Spordikeskuse ülesandeks sai keskuse haldamine ja tulevikuplaanide sepistamine, milleks loodi investeerimisnõukoda.