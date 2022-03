UEFA tegi Nõmme Kaljut ega lubanud Putini vastast plagu staadionile jätta 

Eesti jalgpalliliit (EJL) on solidaarne Ukraina jalgpalliliiduga ning vastab nende abipalvele, komplekteerides sel mängul kogunevatest rahalistest vahenditest humanitaarsaadetise Ukrainasse ja hoolitsedes aja kokkuhoiu huvides ka saadetise logistika eest. EJL annab edaspidi oma kanalites jooksvalt infot humanitaarsaadetise kulgemise osas, vahendasid Eesti vutifänne ühendav jalgpallihaigla pressiteates.



Kogu Eesti – Küprose mängu piletimüügist saadud raha läheb selle saadetise hüvanguks. Hetkel on koos ligi 25 000 eurot, ent loodetavasti see summa suureneb järgneva kahe päeva jooksul oluliselt. Eesti jalgpallikoondise fänne koondav Jalgpallihaigla kutsub kõiki kaasteelisi soetama pääset koondisemängule, et teha neljapäeva õhtu endale ja oma lähikondlastele eriliseks.