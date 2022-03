Eesti koondis virutas palli kahel korral Küprose võrku, aga sellest oli vähe kasu, kuna olemas oli ka VAR 

Kui esimene kolmveerandtund oli pigem võrdne ja võimalustevaene, siis teisel toimus rohkem ja mäng langes Eesti kontrolli alla. Esiteks tuli juba teisel minutil kinni siduda Küprose kaitsja Alexander Gogici pea. Mõned minutid hiljem teenis Henri Anier Eestile nurgalöögi, aga VAR hakkas üle vaatama võimalikku penaltiolukorda. Šotlane William Collum käis lausa isiklikult ekraani ees, aga otsustas hoopis Anierile vea määrata. Seejuures tasub mainida, et VAR-kohtunikuna toimetas A. Le Coq Arenal tuntud Premier League’i vilemees Darren England.

Eesti surve jätkus ja taas saime palli väravasse viis minutit enne normaalaja täitumist. Käit tegi keskväljal tõsist tööd, võitles üksinda palli Eestile tagasi ja algatas Vassiljevi kaudu kontrarünnaku. Eesti kapten leidis suurepärase sööduga Rauno Sappineni, kes pani palli võrku, aga oli paraku ka loetud sentimeetrite võrra suluseisus. Aga kuna teadustaja ütles üle staadioni, et „kallis publik, pole hullu midagi, meil on siin ikkagi tähtis jalgpallimäng käimas", siis leppisid tõenäoliselt kõik kiirelt sellega, et tõesti pole hullu. Siis küll.