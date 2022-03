VÄGEV! Tartu võttis nädala jooksul teise Läti suurklubi skalbi ja kindlustas koha play-off'is 

Viimasel veerandil ei suutnud Ventspils kuidagi mängupilti muudatust tuua ja ilmselt hakati ka mõtlema sellele, et meeskonda on järgmisel päeval ees ootamas mäng TalTechiga ja nii oli lõpuvile kõlades Tartu võidunumbrid koguni 83 : 63. See oli Tartu jaoks ühtlasi ka nädala jooksul teine võit Läti suurklubi üle, sest viis päeva varem alistati võõrsil Riia VEF.

Tartu meeskonna peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul täitsid mängijad plaani oodatust pareminigi. „Võita on alati hea, selliselt võita on veel topeltemotsioon. Mehed jälgisid mänguplaani isegi paremini kui me treeneritena ootasime. Suutsime kaitses hästi mängida ja lauavõitlust kontrollida. Leidsime hea mängurütmi, tegime rünnakul häid läbiminekuid ja kallutasime sellega mängu enda kasuks. Võtame asju päev korraga, valmistume igaks mänguks võimalikult hästi ette ja püüame ka protsessi nautida,“ sõnas Mazurs klubi pressiteenistusele.

Nädala jooksul kahe Läti suure alistamise kohta ütles Mazurs, et kasuks tuleb hea informeeritus. „Läti võistkondade alistamiseks aitab kindlasti kaasa see, et mul on hea ülevaade sealsetest mängijatest ja taktikast. Igal võistkonnal on oma eripärad ja me peame suutma nendega kohaneda. Play-off'is tuleb meile vastu Riia VEF ja nad on kindlasti favoriidid, aga võtame asja mängu kaupa ja kunagi ei tea, mis juhtuda võib,“ ütles Mazurs.