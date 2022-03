Kanepi pääses Miamis kolmandasse ringi, Kontaveiti turniir sai paraku kiire lõpu 

Seal hävitas Kanepi aga vastase juba totaalselt, kui ei loovutanud talle ainsatki geimi ning edenes kolmandasse ringi võiduga 3 : 6, 7 : 5, 6 : 0. Kanepi järgmiseks vastaseks on maailma kümnes reket Ons Jabeur Tuneesiast.

Teises setis nähti vaid üht servimurret, kuid et selle tegi seisul 3 : 2 Kontaveit, tähendas see seda, et eestlanna võitis seti 6 : 3 ja selleski matšis järgnes otsustav kolmas sett.