ŠOKKIDE ŠOKK! Euroopa meistrid kaotasid Põhja-Makedooniale ja jäävad teist korda järjest MMilt eemale 

Itaallased andsid vastaste värava suunas turmtuld, kui kokku tehti mängu jooksul 32 pealelööki, kuid Põhja-Makedoonia puurilukku Stole Dimitrievskit neil üle trumbata ei õnnestunud.

Siiski ei tundunud Itaalia seis 90 minuti täitudes veel üleliia hull, sest 0 : 0 viigiseisu korral oleks ees seisnud veel 30 minutit lisaaega, kuid seda siiski ei nähtud: teisel lisaminutil tulistas hoopis Aleksandar Trajkovski karistusala joonelt nahkmuna Gianluigi Donnarumma selja taha ning Põhja-Makedoonia pani terve Itaalia nutma.

Itaalia nuttis, Põhja-Makedoonia pidutses. Foto: AP/Scanpix

„Meie sees on suur tühjus,“ nukrutses kohtumise järel Itaalia koondise veterankaitsja Giorgio Chiellini. „Me ei loovutanud neile täna õhtul midagi peale värava. Lõime ohtralt võimalusi, kuid kahjuks ei õnnestunud meil neid realiseerida. See on suur pettumus. Septembrist tänaseni oleme teinud vigu ja oleme nende eest maksnud. Oleme hävitatud ja purustatud.“

Samal lainel oli ka koondise peatreener Roberto Mancini ja kõik ülejäänud itaallased.

„Möödunud suvi oli minu jaoks suurim rõõm, kuid tänane on minu suurim pettumus. Mul on väga raske rääkida,“ lausus Itaalia Euroopa meistriks tüürinud Mancini. „Mul on mängijatest kahju. See meeskond mängis väga hästi ja võitis teenitult EMi. Mul on tõesti väga kahju, et me ei saa teist korda järjest minna MMile.

See on jalgpall. Kui kaotad, pead kannatama ja olema vait, midagi pole parata. On raske kommenteerida mängu, kus tegime peaaegu 40 pealelööki ilma väravat saamata, ning meile löödi värav 92. minutil. Nii see on.“