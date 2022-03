Tartu itaallane koondist tabanud katastroofist: loodan, et veereb nii peatreeneri kui ka jalgpalliliidu presidendi pea 

Eesti teises liigas mängivat Tartu FC Heliost juhendav Uggeri nentis, et kuigi kaotus Põhja-Makedooniale on šokk ja sellele pole mingit õigustust, siis laiemas pildis ei tasu ka mullusuvisest EM-tiitlist selles mõttes euforiasse sattuda, et tegelikult arvavad ka paljud itaallased, et praeguse koosseisuga oli see ikkagi paras ime.