Aigro tegi viimasel MK-etapil tubli võistluse: eriline tunne on hooajale ilus punkt panna 

Tegu oli neljanda korraga, mil 22aastane Aigro sel hooajal punktikohale jõudis. Üldarvestuses õnnestus kokku koguda 30 silma, mis andis 55. koha. Homme on Planicas kavas meeskonnavõistlus ja pühapäeval finaal, kuhu pääsevad MK sarja kokkuvõttes 30 parimat sportlast. Sarja liider on hetkel jaapanlane Ryoyu Kobayashi (1589 punkti), kes oli reedel viies. Üldvõidu peale konkureerib temaga veel sakslane Karl Geiger, kes leppis reedel 12. kohaga.

„Eile kvalifikatsioonis tegin [enda] päeva parima hüppe. Oli keeruline, kuna teine treeningvoor jäeti ära, päike oli väga intensiivne, mis sulatas hoovõturaja üles. Kuid selle ühe treeninghüppega suutsin mäega ära harjuda ja kvalifikatsiooniks parandused teha. Täna oli esimene hüpe täitsa okei, suutsin lennuga viimase välja pigistada. Teise hüppega ma päris nii rahul olla ei saa, kuna tean, mis väikesed vead mul olid. Kuid olen kokkuvõttes ikkagi rahul, et suutsin hooaja viimasel etapil 23. koha koju tuua. Eriti siin Planical kümnete tuhandete fännide eest. See on eriline tunne üle mitme aasta võistelda nii suure publiku ees ja MK hooajale ilus punkt panna,“ sõnas ta pressiteate vahendusel.