Kindlasti pole Kelly Sildaru elu saavutused veel tehtud! 

Endine kahevõistleja Nurmsalu, kes on pärast spordiga lõpetamist teinud karjääri turundusvaldkonnas, ei ole Martinsoni arvamusega sugugi nõus.

„Me ei saa ühtegi inimest maha kanda enne, kui ta on siit ilmast lahkunud. Mulle meenub üks väga hea ütlus: inimene on vana siis, kui ta lõpetab õppimise. Küsimus on selles, kas lõpetad 25- või 85aastaselt – millal vananeda soovid. Kelly on näidanud, et ta on väga andekas inimene, aga ma kindlasti ei nõustu selle hinnanguga,“ selgitas Nurmsalu.

Murdmaasuusatamises kaks olümpiakulda ja ühe hõbeda võitnud Šmigun-Vähi sõnul peitub Martinsoni hinnangus siiski terake tõtt.