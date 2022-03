KISMA KOGUB HOOGU! Kuidas algas sõda Kelly Sildaru raamatu ümber? 

Kalle Muuli kirja pandud sõnad omapäi poleks veel liiga suureks probleemiks – igaühel on õigus oma arvamusele ja õnnelikel ka nende avaldamisele. Lahingu löömise põhjuseks on aga koht, kus selline hinnang kirja sai: raamat „Imelaps. Kelly Sildaru lugu“, mis Muuli kirjutatud, aga kus räägib mina-vormis just meie suusasangar. Ja Sildaru tegelik hinnang olümpiale on sootuks teistsugune.