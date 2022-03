PÜSSI ALT POKSIRINGI: Ukraina staar jättis kodumaa kaitsmise, et valmistuda tiitlimatšiks

Eelmise aasta septembris Anthony Joshuat tümitanud Oleksandr Ussõk on viimased nädalad veetnud püssi all ja kaitsnud venelaste eest oma kodumaad. Nüüd teeb ta sõjast pausi, et hakata valmistuma kordusmatšiks Joshua vastu.