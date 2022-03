Messi vihjas karjääri lõpetamisele: pean pärast MMi paljude asjade üle mõtlema 

„Ma tõesti ei tea. Mõtlen ainult järgmisele kohtumisele, mis on väga varsti, [valikmäng] Ecuadoriga, ja juunis ning septembris toimuvatele ettevalmistavatele matšidele.

Pärast MMi pean paljudele asjadele järele mõtlema, olenemata sellest, kas meil läheb seal hästi või halvasti. Meil on koos imeline grupp. Inimesed armastavad mind ja näitavad seda iga päevaga üha rohkem. Olen väga tänulik. Alati, kui tulen Argentinasse, teeb see mulle palju head. Eriti pärast Copa America võitmist. [Matš Venezuelaga] oli mu viimane [Argentinas] enne MMile minekut. See oli väga hea hüvastijätt,“ vahendas Messi sõnu Goal.